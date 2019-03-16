Бразилиа, 16 марта, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Власти Бразилии планируют допустить иностранные компании к разработкам урановых месторождений в стране, сообщил бразильский министр энергетики и горнорудной промышленности Бенту Албукерке в интервью Reuters.

Nuclear Regulatory Commission Оксид урана

По его словам, профильные ведомства Бразилии в течение двух лет готовили поправки в законодательство страны, чтобы разрешить добычу урана частным компаниям, в том числе и иностранным.

В настоящее время разработка урановых месторождений является монополией государства. Новые поправки в законодательство позволят привлечь иностранных инвесторов и открыть рынок разведки и добычи урана.

Предполагается, что новое законодательство сначала поможет улучшить контроль за добычей урана, а лишь затем рынок откроется для инвесторов. В настоящее время уран в Бразилии добывает государственная корпорация Industrias Nucleares do Brazil.