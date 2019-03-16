Пекин, 16 марта, 2019, 05:15 — ИА Регнум. В китайской провинции Шаньси в городи Линьфэнь произошло обрушение нескольких жилых домов, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Руины

Сообщается, что причиной обрушения стал сход оползня. На месте происшествия работают спасатели, они ищут пропавших под завалами людей. По предварительным данным, погибли два человека, еще 17 числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются, китайские власти привлекли к ним до 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Нигерии обрушилось здание, на втором и четвертом этаже которого находилась школа. Погибли 12 человек, еще 50 числятся пропавшими без вести. Отмечается, что власти постановили снести это здание, которое находилось в аварийном состоянии, за день до трагедии — 12 марта.