Киев, 16 марта, 2019, 04:38 — ИА Регнум. За антироссийские санкции поблагодарил украинский президент Пётр Порошенко Вашингтон, Брюссель и Оттаву в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Комментируя введение новых санкций против России Канадой, он заявил, что «по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив» нанесен «мощный и триединый трансатлантический удар».

«Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении Азовского пакета санкций, — говорится в посте Порошенко. — Благодарен партнёрам за поддержку и чёткую позицию накануне пятилетней годовщины оккупации Крымского полуострова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оттава ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Канада последовала примеру США и Европейского союза.