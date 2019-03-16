Лондон, 16 марта, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна уйти досрочно в отставку, и тогда ее однопартийцы в парламенте будут готовы поддержать ее соглашение по Brexit, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По словам источников, британский кабмин не готов всецело поддержать Мэй после провала второго варианта соглашения на голосовании в Палате общин парламента Великобритании. Утверждается, что поддержку Мэй готовы выразить лишь два члена правительства. Остальные члены кабмина хотят досрочной отставки премьер-министра в обмен на поддержку соглашения по выходу страны из ЕС от Консервативной партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата общин парламента Соединенного Королевства проголосовала против второго варианта соглашения с Брюсселем об условиях выхода страны из ЕС. Также британский парламент проголосовал за перенос даты Brexit на более поздний срок. Однако представители стран Евросоюза уже заявили, что готовы поддержать отсрочку Brexit, если Великобритания предоставит весомые аргументы в пользу этого решения.