Москва, 16 марта, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Размеры ручной клади, разрешенной к провозу в самолете вместимостью свыше 98 пассажирских кресел, должны быть не менее 115 см в сумме трех измерений. Такую норму предлагает ввести Минтранс РФ.

(сс) tookapic Сумки

«Для воздушных судов пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел считаем целесообразным рассмотреть ограничение размеров ручной клади, разрешенной к провозу на борту воздушного судна, в размере не менее 115 см в сумме трех измерений», — говорится в сообщении министерства.

Для этого нужно будет внести изменения в федеральные авиационные правила. Минимальные габариты будут определяться безопасностью размещения ручной клади и допустимых объемов багажных полок самолетов авиакомпаний, а также пассажировместимостью по типам воздушных судов.

Напомним, сейчас авиаперевозчики сами решают, какие вещи можно считать ручной кладью. Для всех действует общее правило: допустимая масса не должна быть меньше пяти килограмм на каждого пассажира. У некоторых авиакомпаний размер ручной клади настолько мал, что под эту категорию подпадают только очень небольшие сумки.