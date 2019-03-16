Москва, 16 марта, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Вывод американских дипломатов из Венесуэлы может свидетельствовать о подготовке Соединенных Штатов к силовому свержению законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Солдат армии США

«Обычно дипломатов вывозят перед военными действиями. Хотя вряд ли дело пойдет о прямой военной интервенции, это зловещий признак», — заявил он.

Сенатор отметил, что в эфире американских телеканалов уже начали звучать призывы к убийству венесуэльского президента.

«В США с экранов ТВ уже раздаются призывы к убийству Мадуро. «Он должен понять, что пуля в лоб может стать тем путём, которым он покинет Венесуэлу. Мы способны это сделать», — заявил бывший советник Б.Клинтона. Прежде там хотя бы стеснялись говорить об этом с экрана. Теперь — нет», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кибератака на энергетическую инфраструктуру страны является террористическим актом со стороны США. По его словам, за саботажем на ГЭС им. Симона Боливара стоит советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.