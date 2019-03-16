Пекин, 16 марта, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Власти Китая будут всячески способствовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова, заявил премьер Госсовета КНП Ли Кэцян на пресс-конференции.

Roman Harak КНДР и КНР

По его словам, денуклеаризация Корейского полуострова может обеспечить стабильность в регионе. Ли Кэцян отметил, что КНДР и США необходимо продолжать диалог ради достижения конкретных договоренностей по ядерному разоружению Северной Кореи. Он подчеркнул, что отсутствие договоренностей по итогам последнего саммита лидеров США и Северной Кореи все равно «лучше, чем ничего», так как стороны подтвердили свои намерения продолжить контакты на высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на продолжение переговоров с КНДР. По его словам, Соединенные Штаты надеются, что смогут продолжить диалог и встречи с Северной Кореей.