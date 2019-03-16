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Киев, 16 марта, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Во время очередной встречи Петра Порошенко с народом украинского президента поблагодарили за бедность.

Инцидент произошел в Закарпатской области. Один из пенсионеров в момент, когда Порошенко со своими сопровождающими шел сквозь толпу, несколько раз прокричал по-украински:

«Петр Алексеевич! Спасибо за бедность!»

В какой-то момент Порошенко ответил, что его надо благодарить «не за бедность, а за борьбу с бедностью». Пенсионер не согласился и еще раз поблагодарил главу государства за бедность.

Стоит отметить, что представитель штаба Порошенко, которая до этого выкрикивала фразу «Порошенко — наш президент!», обозвала пенсионера «сволочью» и призвала уважать главу государства.

Напомним, Порошенко уже отметился рядом скандальных происшествий в ходе встреч с избирателями.