Москва, 16 марта, 2019, 03:46 — ИА Регнум. В результате падения с шестого этажа Филатовской детской больницы в Москве девочка выжила и была госпитализирована, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

Цитата из х∕ф «Антихрист». Реж. Ларс фон Триер. 2009. Франция, Германия и др Падение из окна

Сообщается, что 16-летняя девочка упала с шестого этажа на козырек больницы. В результате падения она получила перелом ноги и поясничного отдела позвоночника. Девочку госпитализировали. На месте работают следователи и устанавливают причины и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Екатеринбурге ребенок выпал из окна 9-го этажа жилого дома. Он при падении приземлился на дерево и остался жив. Пострадавшего ребенка госпитализировали.