Копенгаген, 16 марта, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Шум, производимый ветряными турбинами, вызывает бессонницу и стресс у пожилых людей, проживающих рядом с ветрогенераторами в Дании. К такому выводу пришли исследователи Датского онкологического общества.

(сс) _Alicja_ Ветровые электростанции

Сообщается, что шум не оказывает влияния на представителей других возрастных групп. Наиболее подвержены стрессу и бессоннице именно граждане возрастом от 65 лет.

По данным исследователей, пожилым людям приходится принимать антидепрессанты и снотворное, чтобы подавить негативные последствия от шума ветряков. При этом отмечается, что шум от ветряков не влияет на риск получения инсульта, диабета и легочной эмболии.

Исследование проводилось по заказу трех датских министерств — министерства здравоохранения, министерства по проблемам климата и энергетики, а также министерства охраны окружающей среды.