Алжир, 16 марта, 2019, 03:31 — ИА Регнум. В городах Алжира прошли массовые протестные митинги против переноса выборов, объявленного президентом страны Абдельазизом Бутефликой, сообщает портал Alg24.

OpenClipart-Vectors Протест

Сообщается, что в алжирских городах на улицы вышли многотысячные толпы с протестами против переноса президентских выборов. По данным TSA, в протестных акциях приняли участие более миллиона жителей Алжира. Протестующие недовольны переносом президентских выборов, так как, по их мнению, таким образом действующий президент Бутефлика попросту продлил свои полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Алжира Абдельазиз Бутефлика после масштабных протестов в стране отказался выдвигаться на пятый срок на выборах главы государства. Также он объявил о переносе даты выборов на более поздний срок.