Москва, 16 марта, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Санкции, введенные Оттавой против экс-главы РЖД Владимира Якунина, незаслуженны, заявил он в интервью РБК.

Kremlin.ru Владимир Якунин

Комментируя введенные против него санкции, Якунин сказал:

«Незаслуженные награды, также как и наказания, одинаково вредны в любом обществе. Что касается активов, то их у меня за рубежом нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Канады ввели санкции против ряда российских граждан, в том числе главы «Роснефти» Игоря Сечина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, главы ВТБ Андрея Костина. Подпал под санкции и Якунин.

Подсанкционный член Совфеда Константин Косачёв назвал этот демарш Оттавы маккартизмом. Коллега Косачёва по Совфеду Алексей Пушков припомнил Канаде, что она в своё время «воздержалась» от санкций в отношении высокопоставленных американцев и англичан, виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке.

Читайте подробнее: Пушков: Канада забыла ввести санкции против Буша, Чейни и Блэра