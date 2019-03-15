Челябинск, 16 марта, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Челябинская область вошла в число первых десяти регионов по числу людей, зарегистрированных на сайте ГТО, сообщили в пресс-службе областного минспорта.

Советский плакат

«В Челябинской области число зарегистрировавшихся на сайте для выполнения нормативов ГТО перевалило 300-тысячную отметку. Это событие совпало с датой рождения внедрения физкультурного комплекса ГТО в Советском Союзе», — сообщили в пресс-службе.

Значение в 300 тысяч человек — это почти десять процентов от общего числа жителей Челябинской области. По числу зарегистрированных на сайте ГТО регион оказался на восьмом месте по стране.

Комментируя это событие, региональный министр спорта Леонид Одер призвал земляков к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Он отметил, что к сдаче норм нужно готовиться систематически.

Напомним, автором физкультурного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»), который был введен в СССР 11 марта 1931 г., считается 20-летний московский физкультурник Иван Осипов.

На тот момент комплекс ГТО включал одну ступень из 15 нормативов по ряду физических упражнений. К сдающим нормы ГТО предъявлялось требование знать основы советского физкультурного движения и военного дела.

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