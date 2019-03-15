Киев, 15 марта, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко поздравил военный блок НАТО с 70-летием и пообещал, что на саммите Североатлантического альянса в декабре 2019 года он обязательно поднимет вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в организации. Об этом сказано в поздравительном письме Порошенко в адрес генерального секретаря военного блока НАТО Йенса Столтенберга, сообщает «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Порошенко пишет, что в преддверии 70-й годовщины образования НАТО, он гордится тем, что партнерство с Украиной стало важной страницей в истории альянса. Порошенко подчеркивает, что Украина привержена пути реформ, которые должны способствовать её интеграции в военный блок НАТО.

«Учитывая то, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставления Украине ПДЧ (план действий по членству в НАТО)», — пишет Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные политики и функционеры военного блока НАТО не раз заявляли, что в ближайшие годы Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс. Этому мешает множество причин, от разрушенной украинской экономики и зашкаливающей коррупции, до боевых действий в Донбассе. Стратеги НАТО с удовольствием используют Украину как инструмент для сдерживания России, но вовсе не хотят делать её полноправным членом альянса.