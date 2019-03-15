Вашингтон, 15 марта, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, принятый Конгрессом против строительства стены на границе с Мексикой, 15 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Ранее Трамп поблагодарил сенаторов-республиканцев, которые, в отличие от большинства коллег, не поддержали ограничения чрезвычайной ситуации.

«Когда вы вернетесь в свой штат, вас будут любить больше, чем когда-либо прежде!» — заявил Трамп в «Твиттере».

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