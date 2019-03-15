Вашингтон, 15 марта, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил, что накладывает вето на резолюцию Конгресса США, которая отменяет его указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Соответствующий документ Трамп подписал сегодня, 15 марта, в Белом доме в присутствии членов своей администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и конгресс

Подписывая документ, Трамп заявил, что его президентское вето на резолюцию Конгресса обеспечит «безопасность на нашей границе».

Напомним, что для преодоления президентского вето потребуется две трети голосов в каждой из палат Конгресса — сенате и палате представителей. С учетом существующего расклада мандатов это выглядит маловероятно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал, что построит стену на границе с Мексикой. Однако Трамп не смог добиться от Конгресса выделения средств на строительство стены. Тогда он ввел чрезвычайное положение в приграничных с Мексикой районах, что позволяет использовать средства на строительство стены из различных государственных фондов, что Трамп и собирается сделать. Конгресс принял резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения, но Трамп её ветировал.