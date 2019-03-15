Ростов-на-Дону, 15 марта, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Следственные изоляторы в Ростовской области настолько переполнены, что заключённые вынуждены спать по очереди. По словам уполномоченного по защите прав человека в регионе Анатолия Харьковского, ситуация усугубилась по сравнению с положением дел в 1990-х годах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Так, согласно приведённым данным, ранее на Дону совершалось 90−95 тыс. преступлений в год, чем и можно было объяснить переполненность СИЗО. Теперь ситуация несколько изменилась, но камеры всё также набиты битком.

«У нас в год совершается 50−55 тыс. преступлений, а изоляторы всё также переполнены. Люди вынуждены спать по очереди, а этот факт уже давно признан ЕСПЧ пыткой. Хотелось, чтобы следствие и прокуратура более взвешенно подходили к вопросу заключения под стражу подозреваемых. Если раньше прокуратура в 30−35% случаев не давала санкции на задержание, то теперь этот показатель снизился до 2%», — цитирует омбудсмена портал donnews.ru.

По информации временно исполняющего обязанности начальника регионального ГУФСИН Михаила Коротеева, в изоляторах при лимите в 2,7 тыс. человек содержится почти 3,2 тыс. заключённых.

Но ситуация, по словам силовика, в ближайшее время должна измениться. Так, до конца текущего года планируется достроить новый корпус СИЗО №5, а также улучшить условия содержания в СИЗО №1.