Вашингтон, 15 марта, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования Новой Зеландии и пообещал оказать «любую помощь» премьер-министру Джасинде Ардерн, 16 марта передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Трамп Дональд

«Я сообщил премьер-министру, что мы солидарны с Новой Зеландией, и США готовы оказать любую помощь, которую могут», — заявил Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 марта боевики атаковали прихожан двух мечетей города Крайстчерч в Новой Зеландии, погибли 49 человек.

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