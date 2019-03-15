Москва, 15 марта, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции США и Канады из-за положения на Украине и её провокации в Керченском проливе не дадут им желаемого результата и не останутся без ответа, указано в сообщении МИД РФ, опубликованном 15 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что свежие антироссийские санкции не являются ни новостью, ни неожиданностью. Своей основной задачи — принуждения Москвы к выполнению указаний Вашингтона — санкции не выполнят.

«Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что, если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет», — подчеркивает МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта США, Канада, ЕС и ряд других стран заявили о введении новых санкций против российских должностных лиц и ряда компаний.