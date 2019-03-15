Ростов-на-Дону, 15 марта, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Власти Ростовской области нашли применение стадиону «Олимп-2». Нежилые помещения на объекте переданы в безвозмездное пользование футбольному клубу «Ростов». Срок действия соответствующего распоряжения регионального правительства — до 31 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Dmitry Zotov Ростовский стадион во время проведения матча ФК Ростов — ПФК ЦСКА. 2016

Государственная преференция распространяется на помещения общей площадью 219,2 кв. м, расположенные на первом этаже притрибунного корпуса западной трибуны стадиона.

«Расходы на их содержание, а также расходы, возникающие в связи с их использованием, осуществляет АО «Футбольный клуб «Ростов», — уточняется в документе.

ИА REGNUM напоминает, что ростовский стадион «Олимп-2» региональные власти должны были выкупить у футбольного клуба «Ростов» к ЧМ-2018. Футбольное поле использовалось во время проведения мундиаля в качестве тренировочной базы для команд-участниц ЧМ-2018.

Сделка должна была принести команде прибыль в размере 17,1 млн рублей, что позволило бы покрыть существовавшие на тот момент долги.

«Стоимость футбольного поля — 17,1 миллиона рублей — определена независимыми экспертами. Одобрен выкуп объекта в государственную собственность Ростовской области с последующей передачей его в собственность СДЮСШОР № 8 им. В. В. Понедельника, подведомственной региональному минспорту. Южная трибуна уже находится на балансе этой спортшколы», — сообщил первый заместитель главы региона Игорь Гуськов.

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