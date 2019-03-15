Москва, 15 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс». Об этом сегодня, 15 марта, сообщает портал Roem.ru со ссылкой на неназванных сотрудников «Яндекса». Позднее представители «Яндекса» подтвердили эту информацию.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

В компании пояснили, что «Аура» будет помогать пользователям «Яндекса» посредством машинного обучения, нейронных сетей и других технологий компании находить людей с похожими увлечениями и окружением.

Пользователи «Ауры» смогут вступать в сообщества, создавать посты и тергетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию, пояснили в «Яндексе». Иными словами речь идёт о новой социальной сети.

Лента «Ауры» будет формироваться автоматически в соответствии с данными, имеющимися у поисковика об интересах пользователя и его геолокации. Пользователи смогут выбирать, кто увидит его сообщения, указывая возраст, пол или местонахождение аудитории. Также пользователи смогут влиять на наполнение ленты, отмечая те публикации, которые им нравятся.

Сейчас «Аура» работает в тестовом режиме, когда сервис станет публичным, пока не уточняется.

Стоит отметить, что «Яндекс» ранее уже пытался создать собственную социальную сеть, это был блоговой сервис «Я.ру». Запуск состоялся в 2007 году, однако после 2009 года популярность сервиса стала падать, так как пользователи стали уходить в другие социальные сети, в частности, «ВКонтакте» и Facebook. Проект был закрыт в 2014 году.

Стоит отметить, что не менее популярный чем «Яндекс» поисковый сервис Google также запускал собственную социальную сеть Google+, но проект был неудачным, и его пришлось закрыть.