Вашингтон, 15 марта, 2019, 22:40 — ИА Регнум. В министерстве финансов США отказались комментировать информацию о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска подал на ведомство в суд с требованием об отмене введённых против него санкций.

World Economic Forum Олег Дерипаска

«Минфин обычно не комментирует текущие судебные разбирательства», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Отмечается, что собеседник агентства рекомендовал обращаться с данным вопросом в министерство юстиции США, однако и там комментировать ситуацию отказались.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня Олег Дерипаска подал иск в Федеральный суд Вашингтона с требованием о снятии с него санкций. Бизнесмен считает, что Управление по контролю за иностранными активами американского казначейства (OFAC) преследует его незаконно.