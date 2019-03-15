Москва, 15 марта, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь государственной корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев прокомментировал введение властями Канады санкций против главы компании Игоря Сечина. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Сечин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канада ввела санкции против Сечина из-за неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе. Тогда украинские боевые корабли пытались прорваться через российский Керченский пролив. Им это не удалось, и нарушители были задержаны российскими пограничниками. После этого озлобленный Запад начал вводить против России новые санкции.

Канада сделала это с некоторым запозданием. В общей сложности Канада ввела санкции против 114 физлиц и 15 компаний.

«Подтявкивать надо вовремя. Я могу расценить эту задержку нечеловеческую только как разгильдяйство. Ну что ж тут поделаешь? Ну вспомнили», — прокомментировал Леонтьев.