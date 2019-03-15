Гвадалахара, Мексика, 17 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира WTA серии «Челленджер», проходившего в Гвадалахаре (Мексика), обыграв в финальном матче представительницу Чехии Мари Бузкову.

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

Кудерметова буквально разгромила Бузкову в двух сетах со счетом 6:2, 6:0.

Соперницы провели на корте 1 час 1 минуту. За это время российская теннисистка, являющаяся 100-й ракеткой мира, пять раз подала навылет, допустила есть двойных ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов. Её оппонентка за это же время отметилась только двумя подачами навылет.

Счет личных встреч теннисисток по итогам матча стал 1:1.

Отметим, за победу на турнире серии «Челленджер» в Гвадалахаре Вероника Кудерметова получит 160 очков рейтинга и 20 тысяч долларов призовых.