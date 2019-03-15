Сочи, Краснодарский край, 15 марта, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Дарья Сенькина руководит производственно-техническим отделом в Свердловском региональном центре связи (филиал ОАО РЖД).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дарья Сенькина

По ее словам, первый день был особенно информационно и эмоционально насыщенным. Итог — вдохновение от полученной информации, но определенная усталость, желание отдохнуть и двигаться дальше, чтобы на второй день показать себя наставникам и проявить себя с лучшей стороны.

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О дальнейшем течении конкурса и своем социальном проекте Дарья Сенькина рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

В прошлом году победителями конкурса стали три человека от компании РЖД. И по их ощущениям и эмоциям, на их личном примере, после их рассказов захотелось тоже принять участие в конкурсе «Лидеры России», испытать себя.

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У нас в компании реализуется подобный управленческий кадровый конкурс «Лидеры перемен». Так что основные принципы нам понятны, поэтому и к конкурсу «Лидеры России» нет вопросов. Я получила обратную связь, которая была очень полезна, и совпадает с внутренним пониманием, что именно наиболее важно для успеха в конкурсе, что необходимо доработать. По организации надо отметить очень прозрачный и понятный формат, и основной выход от этого конкурса — новые люди, ребята, с которыми мы общаемся, горизонтальные связи и новые взаимодействия, как в рамках проектов, так и в межличностном общении.

К финалу особой подготовки не было. Я больше занималась своим социальным проектом, а подготовка к финалу была в большей степени эмоциональной — собраться с мыслями, с силами, мобилизовать свои скрытые ресурсы, точки силы, послушать хорошую музыку, лекции наставников, чтобы выбрать, с кем хотелось бы работать.

Социальный проект Дарьи Сенькиной «Театр ближе, чем кажется» направлен в первую очередь на людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности — зрения. В рамках проекта проведены и будут проводиться интерактивные спектакли. Первое мероприятие было решено провести для детей с ограничениями по зрению, для которых существующий спектакль был значительно переработан для восприятия людьми, которые не могут видеть. Можно было «услышать» представление, и в этом смысле театр, конечно, становится намного ближе к людям. Для того чтобы попасть на выступление детям не пришлось никуда ехать — актеры сами приехали к ним в интернат. Первое мероприятие прошло 14 февраля в школе-интернат №10 города Екатеринбурга. Основным сюжетом спектакля стало путешествие героев (детей и актера) по различным странам. К реализации проекта привлечены действующие актеры екатеринбургского театра имени Чехова

Для меня театр — это отдельная история, несмотря на то, что я выросла в семье железнодорожников, с направлением скорее инженерным. Но все в моей семье очень любят театр, мама ходила в театр даже до моего рождения. И для меня это очень понятно, близко, это возможность зарядиться новыми эмоциями, получить вдохновение, отпустить проблемы, найти выход из трудной ситуации. То есть театр — это хороший источник сил, эмоций, позитивного заряда.

Но однажды, сидя на спектакле, я подумала — а люди, которые не имеют возможности получить наслаждение от театрального искусства в его традиционном виде, как они его должны воспринимать? И я долго не думала, мне захотелось реализовать такой проект для людей, которые плохо видят или не видят совсем, привезти им спектакль, который был бы им понятен. Изначально мы с группой актеров екатеринбургского театра имени Чехова хотели сделать детский спектакль не только на аудио-восприятии, но и на тактильном уровне, но решили, что дети еще маленькие, и могут испугаться, если мы будем нарушать зону их личного пространства. И мы сделали спектакль, который включал воображение через слово. Судя по тому, как дети откликнулись, как они включились, это был для них новый опыт, им было интересно.

Да, конечно. Мы, собственно уже его продолжаем. В апреле мы, наверное, поедем со спектаклем к другим людям, благо, наш проект очень гибкий, и мы можем проецировать его на разные целевые группы. Новый спектакль будет рассчитан уже на более возрастную группу, возможно, даже на пожилых людей.

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