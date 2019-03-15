Дамаск, 15 марта, 2019, 21:40 — ИА Регнум. На пункте сбора беженцев, выходящих из подконтрольной ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийской деревни Багуз, подорвали себя три смертницы, сообщает 15 марта агентство Reuters.

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По предварительной информации, взрывами убито и ранено несколько человек, их число уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, деревню Багуз (Эль-Багуз) до сих пор безуспешно штурмуют курдские отряды, поддерживаемые США и их союзниками. Ранее ряд региональных СМИ неоднократно сообщал о применении в ударах по Багузу фосфорных бомб, запрещённых международными конвенциями.

Напомним, военные контингенты США действуют в Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.