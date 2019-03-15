Санкт-Петербург, 15 марта, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Фестиваль ирландского кино проходит в кинотеатре КАРО Варшавский экспресс с 15 по 17 марта. Он является частью традиционного праздника ирландской культуры Irish Week и приурочен к Дню святого Патрика, который в это воскресенье отмечают ирландцы и любители ирландской культуры во всем мире. В конце трудовой недели и в выходные зрители смогут увидеть лучшие новинки ирландских кинематографистов на английском языке с субтитрами. Кроме Санкт-Петербурга, фестиваль проходит также в Москве и в Казани. Этот праздник кино имеет долгую историю — он проводится уже в 12-й раз.

Сайт фестиваля Фестиваль ирландской культуры

Открылся фестиваль в пятницу фильмом «Черный 47-й» режиссера Лэнса Дэйли — триллером о герое-одиночке, борющемся за справедливость во время страшного голода в Ирландии в 1845−48 годах. Затем любители кино смогли увидеть документальную ленту Гэвина Фитцджеральда «Конор МакГрекор: Скандально известный» о знаменитом бойце смешанных единоборств.

В субботу в 13:00 зрители с детьми увидят кукольный мультфильм Каспара Янциса «Капитан Мортен и Королева пауков» — о мальчике, который вдруг стал крошечным и нашел новых друзей и врагов в мире насекомых. Мультфильм является совместной продукцией Эстонии, Ирландии, Бельгии и Великобритании. Это первая ирландская кукольная картина.

В 15:00 любителей мультипликации порадует сборник короткометражек «Ирландские серьезные истории». В сборнике пять коротких, но запоминающихся работ ирландских аниматоров.

В 17:00 зрителям покажут социальную драму «Майкл внутри» режиссера Фрэнка Берри о трудной жизни подростков, имевших несчастье родиться «не в том районе».

В 19:30 петербуржцев и гостей города ждет семейная драма Марка О`Роу «Сезон измен» о двух счастливых с виду парах из пригорода Дублина, имеющих свои «скелеты в шкафу».

Завершит субботнюю программу в 21:30 мистическая драма Ребекки Дейли «Благодать».

Воскресные показы начнутся в 15:00 комедией Хью О`Коннора «Харт Метал» об отношениях двух очень разных и очень амбициозных сестер.

В 17:00 зрители увидят фильм Дейва Тинана о дублинской молодежи «Дублин олдскул».

В 19:30 программу продолжит сборник короткометражек «Ирландские веселые истории».

И завершится фестиваль в 21:00 психологическим триллером Райана и ЭндрюТохиллов «Раскопки», получившим высокую оценку на международных киносмотрах.