Москва, 15 марта, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые санкции Канады против России, введённые в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Высоконравственная» Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра, виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке, но с упоением вводит всё новые санкции против российских политиков и глав госкомпаний», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

В связи с этим Пушков напомнил, что Канада «после войны приютила многих нацистов».

«Такие там «ценности», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Канада вслед за США и Европейским союзом расширила санкции против России. В чёрный список Оттавы вошли в том числе командующий Росгвардией Виктор Золотов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. В числе российских компаний, попавших под санкции, оказались РСК «МиГ», КБ «Туполев» и авиахолдинг «Сухой».