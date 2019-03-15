Вашингтон, 15 марта, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Американская авиакомпания American Airlines временно прекратила все полёты в венесуэльские города Каракас и Маракайбо. Соответствующее заявление распространила сегодня, 15 марта, пресс-служба авиакомпании.

Prayitno American Airlines

В сообщении сказано, что American Airlines временно приостанавливает работу на направлениях в Каракас и Маракайбо.

В American Airlines пояснили, что при текущем положении дел компания не может в полной мере обеспечивать безопасность своих экипажей в Каракасе и Маракайбо. Таким образом, авиакомпания прислушалась к профсоюзу пилотов США, который призвал не летать в Венесуэлу из-за проблем с безопасностью.

Стоит отметить, что две другие ведущие американские авиакомпании — United Airlines и Delta Airlines — прекратили полеты в Венесуэлу еще в 2017 году.