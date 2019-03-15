Алжир, 15 марта, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Сотни тысяч алжирцев вышли на демонстрации протеста после пятничной молитвы в Алжире, 15 марта передает агентство Reuters.

Nathan Keirn Протест

Демонстранты в Алжире, Беджае, Оране, Батне, Тизи-Узу и других городах страны требуют немедленной отставки президента Абделя Азиза Бутефлики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате крупнейших после «арабской весны» протестов в Алжире ушло в отставку правительство, президент Бутефлика объявил об отказе баллотироваться на очередной срок.

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