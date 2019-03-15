Москва, 15 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Внесение главы Росгвардии Виктора Золотова в санкционный список Канады не скажется на деятельности ведомства, в том числе международном сотрудничестве. Об этом 15 марта заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

«Поскольку террористическая угроза не знает границ, эта проблема остаётся актуальной, и нам придётся взаимодействовать с правоохранительными органами других стран», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Канада ввела санкции против России из-за провокации украинских военных судов в Керченском проливе.

В чёрный список Оттавы попали 114 физических и 15 юридических лиц, в том числе главнокомандующий Росгвардией Виктор Золотов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава банка ВТБ Андрей Костин, руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв и другие. В числе попавших под санкции компаний оказались РСК «МиГ», авиахолдинг «Сухой» и конструкторское бюро «Туполев».