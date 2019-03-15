Калуга, 15 марта, 2019, 21:15 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудница полиции Обнинска, капитан внутренней службы погибла под колёсами поезда на железнодорожной станции Балабаново. Об этом 15 марта рассказала корреспонденту ИА REGNUM врио начальника отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Ирина Зимина.

Kaluga24.tv На станции Балабаново

Офицер полиции 1979 года рождения спешила домой после работы. В момент трагедии она говорила по телефону и, видимо, поздно увидела приближающийся поезд.

У погибшей женщины осталось двое детей. По факту гибели офицера полиции проводится служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20-летняя гражданка Таджикистана была насмерть сбита пассажирским поездом №7983 на расстоянии около 800 м от железнодорожной станции Ворсино Калужской области Московской железной дороги. Как установило следствие, девушка шла в направлении железнодорожной станции Ворсино в колее железнодорожного пути в наушниках, не реагируя на подаваемые предупреждающие сигналы приближающегося поезда. От полученных травм девушка скончалась на месте.