Киев, 15 марта, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил ЕС, США и Канаду за выражение «поддержки и чёткой позиции» в пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Соответствующую запись он разместил 15 марта на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив. Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении Азовского пакета санкций», — написал Порошенко.

При этом он добавил, что «украинско-трансатлантический фронт как никогда един и силён в защите фундаментальных принципов международного права и, прежде всего, суверенитета и нерушимости границ Украины».

Напомним, 15 марта США и Канада расширили санкции против России из-за ситуации на Украине и инцидента в Керченском проливе. Ранее аналогичные санкции также ввёл Европейский союз.