Вашингтон, 15 марта, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Госдепартамент США «рад обещаниям» нового правительства Зимбабве, но хочет увидеть реформы в африканской стране, 15 марта передает агентство Reuters.

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«Мы… рады новому правительству (Зимбабве) и обещаниям реформ, которые оно дало, но хотим видеть больше действий для выполнения этих обещаний», — заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта США продлили санкции против Зимбабве, введенные ещё при свергнутом президенте африканской страны Роберте Мугабе.

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