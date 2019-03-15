Пекин, 15 марта, 2019, 20:41 — ИА Регнум. По окончании закрывшейся в Пекине второй сессии ВСНП 13-го созыва премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил на пресс-конференции, отметив в качестве главного итога сессии, что КНР продолжит идти по пути мирного развития и вносить свой вклад в прогресс человечества и поддержание мира и стабильности в регионе и на всей планете, сообщает 15 марта Синьхуа.

Xinhua Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции

На пресс-конференции отмечалось, что в нынешнем году исполняется 20-летие запуска встреч лидеров КНР, Японии и Южной Кореи, и Китай в качестве председательствующего намерен обсудить с этими странами вопросы, связанные с созданием коллективной зоны свободной торговли (ЗСТ).

Ли Кэцян особо отметил, что взаимодействие трех стран способно эффективно противостоять наблюдающемуся в мире укреплению торгового протекционизма, а их сотрудничество принесет им пользу.

Рассуждая о географии внешнеполитических и торговых интересов Китая, премьер Госсовета отметил важность сотрудничества со странами как Северо-Восточной, так и Юго-Восточной Азии. «Мы надеемся на стабильную среду вокруг страны, сопряжение инициативы «Пояса и пути» и стратегий развития соответствующих стран», — подчеркнул Ли Кэцян.