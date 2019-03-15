Москва, 15 марта, 2019, 20:41 — ИА Регнум. «Россия как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ неоднократно высказывалась по поводу переговорного формата, изменение которого возможно на основе согласия сторон. Если они на каком-то этапе договорятся о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен в переговорах, то это будет именно решением сторон, и мы будем его уважать», — сегодня, 15 марта, на традиционном брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста.

mid.ru Мария Захарова

Захарова также добавила, что эту позицию разделяют и другие члены тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также рекомендовала обратить внимание на заявление сопредседателей от 9 марта, где отражены подходы России, США и Франции по данному вопросу.

12 марта на совместном заседании советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил позицию армянской стороны о том, что Карабах должен быть вовлечен в переговорный процесс. Это заявление Пашиняна прозвучало в преддверии его возможной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сразу после призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что сторонам следует воздерживаться от заявлений и действий, которые «требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны».

А находившийся на этой неделе с визитом в Ереване действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил, что любое изменение в формате переговоров по урегулированию карабахского конфликта должно быть приемлемым для всех сторон.

Официальный представитель МИД РФ затронула еще один вопрос, имеющий отношение к карабахской проблеме. Напомним, два дня назад МИД РФ настоятельно рекомендовал россиянам с армянскими корнями при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски из-за продолжающейся в этой стране практики недопуска граждан РФ с армянскими корнями.

Согласно МИД России, под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта пограничная служба Азербайджана продолжает отказывать в пропуске на территорию страны «лицам, независимо от гражданства, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности», мотивируя это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц.

Неоднократные обращения к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджан граждан Российской Федерации игнорируются, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

Журнал «Баку» ранее опубликовал интервью с известным знатоком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшаном Аскеровым, который сказал, что будучи гражданином России, но азербайджанцем по национальности, не может свободно посещать Армению.

Захарова, упомянув это интервью, сказала, что ни ей, ни МИД России подобные случаи не известны. Она также призвала уведомлять МИД о случаях, когда бы граждане России были высланы из аэропорта Еревана по причине их азербайджанского происхождения.