Пекин, 15 марта, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции по случаю завершения сессии ВСНП, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян предложил ввести больше льгот в отношении соотечественников с Тайваня, чтобы они пользовались таким же режимом, как и жители материковой части страны, в том числе ведя бизнес, работая и проходя обучение, сообщает 15 марта Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Премьер отметил, что разработаны более тридцати предложений и мер по поддержанию и развитию экономических и культурных обменов между берегами Тайваньского пролива, но этого, по его словам, недостаточно, и нужно разработать новые меры.

Ли Кэцян еще раз подтвердил, что материковая часть Китая, как обозначается КНР в официальных сообщениях о контактах с Тайванем, будет и впредь придерживаться принципа «одного Китая», мирного консенсуса 1992 года, выступать против так называемой «независимости» Тайваня, а также всемерно развивать отношения между берегами с целью воссоединения родины.