Ереван, 15 марта, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Срок ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна продлен еще на два месяца․ Сегодня, 15 марта, суд удовлетворил соответствующее ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении. Об этом после оглашения решения суда сообщил журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

2rd.am Роберт Кочарян

Защитник экс-президента добавил, что они собираются обжаловать это решение суда.

Роберт Кочарян по делу о событиях 1 марта 2008 года обвиняется в свержении конституционного строя. Месяц назад ССС предъявила ему также обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Бывший президент с 7 декабря прошлого года находится под арестом.

18 января суд первой инстанции уже один раз удовлетворил ходатайство ССС о продлении срока ареста Кочаряна на два месяца. Адвокаты Кочаряна подали в Апелляционный суд жалобу на это решение суда, которая, однако 7 февраля была отклонена.