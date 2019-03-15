Тамбов, 15 марта, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Глава города Тамбова Сергей Чеботарёв уходит в отставку с 18 марта. Как сообщила пресс-служба мэрии, заявление о досрочном прекращении его полномочий было рассмотрено на внеочередном заседании Тамбовской городской думы.

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Чеботарёв объяснил своё решение личными причинами:

«Не надо придумывать и накручивать всяких небылиц. Я в органах власти уже почти 20 лет. Те два года, которые я проработал в Тамбове вместе с вами, — совершенно особые. Для меня, в первую очередь. Город — это особый механизм, которым надо управлять в ежеминутном режиме. Нам многое удалось сделать за это время…

Весна — время перемен. Я очень хочу, чтобы перемены, которые произойдут в городе, были к лучшем, чтобы это было время обновления, созидания и продолжения созидания. Искренне благодарю каждого из вас за доброе сотрудничество. И очень хочу, чтобы в городе у нас все было хорошо», — заявил Сергей Чеботарёв.

Временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Самородин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Чеботарёв был назначен мэром Тамбова 6 марта 2017 года по итогам конкурса. Ранее он занимал должность заместителя губернатора. Его предшественник, Юрий Рогачёв, был приговорен к трем годам лишения свободы условно и к испытательному сроку в три года за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Он подписал документы, по которым подрядчик получил деньги за ремонт дорог, который на самом деле выполнен не был.