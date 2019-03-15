Новый антирекорд Рады: На работе оказались лишь 11 депутатов из 423
Киев, 15 марта, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Курьезная ситуация произошла сегодня, 15 марта, в Верховной раде Украины. На момент закрытия вечернего заседания там оставались работать всего около десятка народных депутатов.
Украинское госинформагентство «Укринформ» утверждает, что работающих депутатов было всего 11 (всего в Верховной раде должно быть 450 депутатов, но из-за невозможности провести парламентские выборы в ряде округов 27 депутатских мандатов остались вакантными — ред.)
Закрывала пленарное заседание первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко, которая никак не прокомментировала такую слабую посещаемость.
ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада на рабочей неделе с 11 по 15 марта рассмотрела 489 из более чем 2 тыс. поправок к новому языковому закону, который в обществе и экспертной среде называют законом «о тотальной украинизации». Лишь сегодня депутаты прервались и провели час вопросов к правительству, а также озвучили запросы.
Закрывая сегодняшнее заседание, Геращенко напомнила, что следующее пленарное заседание состоится 19 марта и депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
14 марта украинские СМИ обратили внимание, что в сессионном зале в начале заседания присутствовали всего около 150 народных депутатов, вместе с тем, по официальной информации на табло, в зале зарегистрировались 345 парламентариев.
В январе 81 народный депутат пропустил более 90% голосований Верховной рады. Еще 39 народных избранников за первый месяц нынешнего года не проголосовали ни разу — что является худшим показателем с сентября 2018 года.
В конце февраля в Верховной раде предложили внести административную ответственность народных депутатов Украины за прогулы, однако внесенный законопроект ожидаемо не получил депутатской поддержки.