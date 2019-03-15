Киев, 15 марта, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Курьезная ситуация произошла сегодня, 15 марта, в Верховной раде Украины. На момент закрытия вечернего заседания там оставались работать всего около десятка народных депутатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Украинское госинформагентство «Укринформ» утверждает, что работающих депутатов было всего 11 (всего в Верховной раде должно быть 450 депутатов, но из-за невозможности провести парламентские выборы в ряде округов 27 депутатских мандатов остались вакантными — ред.)

Закрывала пленарное заседание первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко, которая никак не прокомментировала такую слабую посещаемость.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада на рабочей неделе с 11 по 15 марта рассмотрела 489 из более чем 2 тыс. поправок к новому языковому закону, который в обществе и экспертной среде называют законом «о тотальной украинизации». Лишь сегодня депутаты прервались и провели час вопросов к правительству, а также озвучили запросы.

Закрывая сегодняшнее заседание, Геращенко напомнила, что следующее пленарное заседание состоится 19 марта и депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

14 марта украинские СМИ обратили внимание, что в сессионном зале в начале заседания присутствовали всего около 150 народных депутатов, вместе с тем, по официальной информации на табло, в зале зарегистрировались 345 парламентариев.

В январе 81 народный депутат пропустил более 90% голосований Верховной рады. Еще 39 народных избранников за первый месяц нынешнего года не проголосовали ни разу — что является худшим показателем с сентября 2018 года.

В конце февраля в Верховной раде предложили внести административную ответственность народных депутатов Украины за прогулы, однако внесенный законопроект ожидаемо не получил депутатской поддержки.