Москва, 15 марта, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Подсветка на Останкинской башне в Москве будет отключена в ночь на субботу, 16 марта, в память о погибших при теракте в Новой Зеландии. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Tvtower.ru Останкинская башня

«С 00:00 до 01:00 Останкинская телебашня погасит огни в знак скорби по погибшим от рук террористов в новозеландском городе Крайстчерч», — приводит РИА Новости сообщение РТРС.

Отмечается, что подсветка будет отключена и на региональных объектах сети в Красноярске, Ростове, Великом Новгороде.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта в результате вооружённого нападения на две мечети в Новой Зеландии погибли 49 человек, десятки человек получили ранения. Правоохранителями задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению.

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