Москва, 15 марта, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Передав мандат покойного депутата, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова предпринимателю, директору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину, руководство КПРФ потеряло доверие многих рядовых членов партии. Об этом 15 марта корреспонденту ИА REGNUM заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«В этой ситуации есть потенциал для скандала. Мы помним, что у Грудинина были в правовом поле проблемы. В принципе депутатский мандат ему нужен не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что он решил получить депутатскую неприкосновенность. Мы не можем говорить об этом однозначно, но именно такое мнение складывается. После выборов он ушел в тень, не занимался политикой. А теперь вдруг появился интерес к политике. Складывается такое впечатление, что он решает свои задачи. Решение Зюганова можно объяснять тем, что для него это ценное приобретение, потому что Грудинин — состоятельный человек», — отметила эксперт.

Таким образом в Компартии РФ складывается комбинация, при которой Грудинин получает мандат и депутатскую неприкосновенность, глава КПРФ Геннадий Зюганов — хорошее финансовое подспорье, и в выгоде остаются все, кроме простых избирателей, которые отдали свои голоса КПРФ, веря в коммунистические идеалы, считает Фёдорова.

«Не понятно, в чем тут интерес избирателей, интересы людей просто задвинули в угол. К чему людям, которые разделяют коммунистические взгляды, Грудинин?» — задается вопросом Фёдорова.

Такие политические игры с «финансовыми кошельками» не прибавят Зюганову популярности и в глазах рядовых членов КПРФ. Назначение состоятельного предпринимателя на место умершего деятеля науки с мировым именем, вызовет немало недовольства среди идейных коммунистов, считает эксперт.

«Я убеждена, что очень у многих членов партии возникнут вопросы. Во что эти вопросы выльются, я не знаю, но это точно повысит уровень недовольства руководством партии», — отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центральную избирательную комиссию России (ЦИК) начали поступать обращения граждан с требованием не передавать Грудинину мандат депутата Госдумы РФ Жореса Алфёрова, который освободился в связи со смертью учёного. Авторы обращений напоминают о судебных тяжбах предпринимателя по разделу имущества с его бывшей супругой, а также скандалы вокруг иностранных банковских счетов Грудинина, которые произошли во время президентской кампании.