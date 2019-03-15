Тула, 15 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Совещание по вопросу создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» провел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в Туле, в мероприятии принял участие губернатор Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Также в совещании участвовали представители министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда России, Федеральной службы по труду и занятости, благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», представители пилотных регионов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Внедрение системы долговременного ухода в Тульской области

«Национальный проект «Демография» затрагивает ряд вопросов поддержки рождения детей, семьи, а также внимательного отношения к проблемам старшего поколения. Нужно сделать жизнь людей старшего поколения более комфортной, и эта задача тесным образом связана с поставленной целью увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году», — подчеркнул Максим Топилин, отметив, что ранее такого значительного внимания вопросам поддержки старшего поколения никогда не уделялось.

«Мы заботимся о тех, кто потерял своих близких, о пожилых людях. Это наш прямой долг. Поэтому Тульская область в инициативном порядке вошла в число первых пилотных территорий по внедрению системы долговременного ухода», — подчеркнул губернатор Дюмин.

Для региона проект станет стартовой площадкой для выполнения национальных задач по увеличению продолжительности здоровой и активной жизни старшего поколения, поставленных президентом. В регионе уже реализуется система долговременного ухода, одно из направлений национального проекта «Демография». В Тульской области удалось консолидировать в этом направлении усилия органов исполнительной власти, учреждений социального обслуживания и здравоохранения, общественных организаций и добровольческих объединений.

Губернатор подчеркнул, что проект сформировался во многом благодаря идеям и опыту благотворительного фонда «Старость в радость», и поблагодарил руководителя фонда за сотрудничество.

«Видя первые результаты, настроение и отклики людей, мы понимаем, что находимся на верном пути. Нужно полностью уйти от устаревших формальных подходов. Необходимо дальше совершенствовать существующую систему оказания помощи. Для правительства региона важно, чтобы работа по созданию комфортных условий для людей велась не «на бумаге», а приносила реальный результат», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, Тульская область вошла в пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода в 2018 году. Проект реализуется в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания в Туле, Щекинском и Богородицком районах. В Туле на базе Комплексного центра социального обслуживания населения создан Единый центр координации системы долговременного ухода. Туда поступило уже более 350 сигналов о людях, потенциально нуждающихся в социальном обслуживании.