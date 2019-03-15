Калуга, 15 марта, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В Калуге 15 марта завершил свою работу международный форум «Умный город. Инструкция по применению». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, во втором дне работы в пленарной сессии «Умный город в мировой перспективе» принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Admoblkaluga.ru Глава Минстроя РФ подвёл итоги работы форума «Умный город»

Глава Минстроя отметил, что реализация проекта «Умный город» перешла в практическую плоскость, и уточнил основные задачи, которые стоят перед участниками проекта.

«Первое, что необходимо сделать — это провести инвентаризацию всех действующих информационных баз региона и муниципалитета. Второе — скоординировать взаимодействие всех участников проекта. На эту задачу работает банк решений проекта. Сейчас в нём размещено 55 проектов, и это не окончательная цифра, наполнение банка продолжается», — резюмировал Якушев.

Напомним, международной форум объединил порядка 400 участников — ведущих российских и международных экспертов в сфере цифровизации, представителей федеральных и региональных органов власти, IT-разработчиков и мэров пилотных городов проекта «Умный город».

Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме. В 2019 году стал обязательным в рамках двух нацпроектов — «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». На территории Калужской области с 2019 года начнёт реализацию проект «Цифровой мост»; его участники — Калуга и Обнинск.