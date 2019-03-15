Сочи, Краснодарский край, 15 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Андрей Кныш, директор по развитию ООО «Информбюро» из Сургута, рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем социальном проекте «Новое предназначение», подчеркнув, что его реализация не будет зависеть от того, станет ли Андрей Кныш победителем конкурса «Лидеры России» в 2019 году. По его словам, проект является бессрочным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Кныш

Основных стимулов было три. Первое — это возможность применить свои знания и навыки на более масштабных проектах на всю страну или большой регион. Второе — показать своим детям, что возможности всегда есть, и что Россия — страна возможностей. И для меня это было принципиально важно — чтобы в семье был «драйв». Мои дети сейчас сдают ЕГЭ, и для них это очень важно. Третье — это, конечно, выиграть образовательный грант и совместно с ним выбрать именитого наставника. Я выбрал главу Сбербанка Германа Грефа. Посмотрим, получится ли с ним встретиться. Я думаю, получится.

Все выстроено четко, ясно и хорошо, но изначально мне не были понятны методики оценки. И особенно в полуфинале многие участники вели себя агрессивно, я не понимал, кого сейчас выберут, по какой методике. Многие люди громко говорили, перебивали, перетаскивали одеяло на себя. Но примечательно, что именно эти люди и не прошли в финал. Так что, на мой взгляд, методики у организаторов очень эффективные.

Я изучил национальные проекты и в целом бизнес-среду, посмотрел индексы удовлетворенности регионов, индексы социального оптимизма, более глубоко вник в проблемы производительности труда в России.

И, конечно, изучил документы по итогам предыдущих туров конкурса. Там было много рекомендаций, что следует развить и улучшить. Та обратная связь, которая в них присутствует, соответствует моим представлениям о себе. Их я тоже использовал.

Социальный проект Андрея Кныша получил название «Новое предназначение». Проект направлен на изменение предназначения людей «третьего возраста», он помогает им сфокусировать свое внимание на передаче своих знаний и умений внукам. Начало реализации — 23 января 2019 года, проект бессрочный.

С конкурсом, наверное, это связано в наименьшей степени. Продолжать его реализовывать я буду независимо от того, стану или нет победителем конкурса в этом году.

Откуда взялся импульс на эту тему? Когда я был маленьким, родители на все лето отправляли меня к бабушке. Я просто жил там, мы вместе проводили лето — поливали огород, пекли блины. Когда бабушки не стало, а я вырос, и будучи уже взрослым, стал интересоваться ее жизнью, то выяснилось, что она была очень творческим человеком — прекрасно играла на гитаре, сочиняла стихи, писала картины на холсте. Но, несмотря на то, что у нас было очень много общего времени, она не передала мне, у нее не было в этом плане понимания своего предназначения.

Нынешние пенсионеры — это люди, которые много что умеют, они были руководителями, имеют многолетние хобби, но этот их потенциал сейчас не используется. Если люди к этому придут, если поймут, что предназначение людей третьего возраста — это максимальная передача навыков своим внукам, то это станет их целью, их время будет уплотнено, их жизнь изменится, и они уже не будут скучать у телевизоров, смотря сериалы и многочисленные ток-шоу. И они принесут пользу свои детям и внукам.

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