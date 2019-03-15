Калуга, 15 марта, 2019, 19:26 — ИА Регнум. В Калужской области 15 марта состоялась рабочая поездка министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в рамках пребывания в регионе руководителя федерального ведомства губернатор Анатолий Артамонов показал министру ход строительства жилых микрорайонов на правобережье Калуги, а также действующие социальные объекты, транспортную инфраструктуру микрорайона.

Admoblkaluga.ru Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев посетили детский сад в микрорайоне «Веснушки».

Владимир Якушев отметил, что стимулирование развития социальной и дорожной инфраструктуры находится на особом контроле профильного министерства. Глава Минстроя РФ подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность увеличения за счет федерального бюджета финансирования развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры субъектов страны.

«На выходе документ — постановление правительства России — в котором мы вносим изменения в федеральную программу «Жилище». Субъекты будут получать финансирование на развитие инфраструктуры и сами будут определять, в каком микрорайоне что нужно делать: либо финансировать развитие коммунальной инфраструктуры, либо дорожной, либо социальной. Это решение направлено на поддержку застройщиков. В микрорайонах с созданной социальной и дорожной инфраструктурой быстрее идут продажи, а значит, быстрее идет возврат капитала и застройщик может быстрее выходить на новую площадку», — пояснил Владимир Якушев.

По мнению калужского губернатора Анатолия Артамонова, это решение станет одним из видов стимулирования жилищного строительства.