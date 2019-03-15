Москва, 15 марта, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Росгвардия протестировала новые патрульные автомобили Lada Vesta, оснащенные цифровыми системами связи, мобильным устройством для удаленного доступа к базам данных, тепловизорами и всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов, сообщил 15 марта начальник департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков на научно-техническом совете.

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По словам Алексея Беззубикова, оснащенный таким образом автомобиль должен стать ядром группы из двух-трех патрульных машины Lada Granta в более простой комплектации.

Автомобили были опробованы в Москве и в Ульяновске, замечания и пожелания личного состава патрулей Росгвардии переданы разработчикам для внедрения на серийных машинах.

Оценки новой техники были в основном положительными.