Киров, 15 марта, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В Кировской области в 2019 году на отдых и оздоровление детей предусмотрено 253,9 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, за счет этих денежных средств возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей получат 12,9 тыс. человек на сумму 96 млн рублей.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет обеспечена для 9,9 тыс. детей на сумму 88,4 млн рублей. Путевки в санаторно-курортные организации планируется предоставить 1700 детям на сумму 32,6 млн рублей.

Оплата части стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных областными и муниципальными учреждениями в каникулярное время, будет осуществлена для 34,3 тыс. детей на сумму 36,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на организацию оздоровительной кампании из консолидированного бюджета Кировской области было выделено 279,5 млн рублей, что на 1,1% больше уровня 2017 года. В 2018 году общее количество детей, для которых был организован отдых и оздоровление в Кировской области, составило 63 980 несовершеннолетних. В их числе и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации — 21 276 детей. Выезд за пределы Кировской области в оздоровительную кампанию 2018 года был организован для 759 детей в семь лагерей, находящихся на Черноморском побережье и в других регионах. По сравнению с 2017 годом количество детей, охваченных отдыхом за пределами Кировской области, увеличено на 31,1% (в 2017 году — 579 детей).