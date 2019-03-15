Ярославль, 15 марта, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Решение отдать инвестору спортивную площадку школы бокса в центре Ярославля в обмен на 16 квартир для обманутых дольщиков пока не принято. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Спортивная площадка школы бокса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиционный проект предполагает, что земельный участок площадью 5090 квадратных метров достанется московской компании без торгов.

«На заседании рабочей группы координационного совета по вопросам градостроительной деятельности в целях решения проблем обманутых дольщиков рассматривалось предложение ООО «Игровой континент» о возможности реализации инвестиционного проекта. По результатам обсуждения мэрии Ярославля предложено изучить вероятность реализации проекта на данной территории. В компетенцию рабочей группы не входят вопросы о предоставлении земельных участков инвестору. Решений о согласовании данного проекта на рабочей группе не принималось», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте строительства Ярославской области.

Позиция региональных властей по инвестпроекту, предполагающему отъем земли у детской спортшколы, из ответа непонятна. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.