Вашингтон, 15 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о введении новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В американский чёрный список дополнительно включены шесть физических и восемь юридических лиц.

В частности, под санкции попали замглавы Пограничной службы России Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин, а также начальник одной из служб данного управления Руслан Ромашкин.

Кроме этого, санкции введены в отношении зампредседателя и секретаря ЦИК Донецкой Народной Республики Алексея Найденко и Владимира Высоцкого.

В числе организаций, попавших под санкции, оказались АО «Концерн «Океанприбор», ПАО «Звезда», «Новые проекты», Зеленодольский завод имени А.М. Горького, Ярославский судостроительный завод и ряд крымских предприятий.